Во Франции предстанут перед судом десять интернет-обидчиков Бриджит Макрон

Пользователи сети высмеивают ее из-за слухов о сексуальной ориентации.
Тимур Юсупов 2025-10-25 21:45:14
© Фото: London News Pictures, Keystone Press Agency, Global Look Press

Во Франции десятерых человек обвинили в интернет-травле жены действующего президента страны Эммануэля Макрона Бриджит Макрон. Как сообщает телеканал BFM TV, судебные заседания пройдут 27 и 28 октября.

Все дело в том, что во французском обществе ходит огромное количество слухов, касательно пола, возраста, сексуальной ориентации и личной жизни супруги лидера страны. Первую леди Франции обвиняют в якобы сокрытии своего настоящего биологического пола, а также упрекают за большую разницу в возрасте с ее избранником.

Так, к примеру, недавно Бриджит Макрон обнаружила, что сотрудники налогового сайта Франции то ли в шутку, то ли с целью оскорбления исковеркали ее имя в профиле.

«Мадам Макрон, как и многие французы, собиралась зайти на личную страницу на налоговом сайте, однако после того, как она подключилась - она увидела что в правом верхнем углу написано не "Брижит Макрон", а "Жан-Мишель так называемый Брижит Макрон», - рассказал руководитель аппарата первой леди Тристан Броме.

Сообщается, что супруга французского президента уже подала жалобу на очередных своих обидчиков.

