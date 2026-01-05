Врач назвала главный фактор сбоя режима в новогодние праздники

В новогодние праздники режим сна часто ломается, причина этого кроется в нескольких факторах: поздний отход ко сну, долгие посиделки с друзьями и употребление алкоголя. Главный фактор сбоя - это позднее утреннее пробуждение. Об этом сообщила психотерапевт, врач-психиатр Полина Свечникова в беседе с RT.

Она объяснила, что когда человек ложится спать в три часа ночи, он считает, что нужно обязательно пропасть до полудня, чтобы «выполнить норму» сна, но это иллюзия. Такой подход полностью сбивает режим всего за десять дней.

Чтобы сохранить биологические часы и при этом высыпаться, нужно зафиксировать время подъема. Не стоит пытаться компенсировать недосып обеденным сном. Даже если человек лег поздно, то нужно постараться встать максимум на час позже привычного времени. Именно пробуждение задает ритм циркадным часам.

Свечникова рассказала, что если человека клонит в сон днем, то лучше поставить будильник на 20-30 минут. Этой паузы достаточно для восстановления, а более долгий сон с высокой вероятностью помешает уснуть ночью.

Психолог Лариса Овчаренко ранее рассказала в разговоре со «Звездой» о способах морально подготовиться к рабочим будням после праздничных дней. Она подчеркнула, что психологическая подготовка часто перекликается с физиологической, поэтому в первую очередь необходимо вернуть прежний режим сна.

Для благополучного выхода в рабочие будни психолог посоветовала расставить рамки и самоопределиться: «дом — тут я отдыхаю» и «работа — выполняю задачи», такой процесс важен для настроя. Кроме того, можно вспомнить конкретные задачи, запланированные на январь.