МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Психолог рассказала, как легко влиться в рабочий процесс после праздников

Россиян в 2025 году ожидает приятный бонус — два дня рабочей недели и потом снова два выходных, что поможет лучшему режиму адаптации.
Карина Тазетдинова 2025-01-08 15:52:12
© Фото: Ute Grabowsky,Photothek Media Lab, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Психолог Лариса Овчаренко рассказала о способах морально подготовиться к рабочим будням после праздничных дней. Она подчеркнула, что психологическая подготовка часто перекликается с физиологической, поэтому в первую очередь необходимо вернуть прежний режим сна.

«Выстроить там привычные для себя рамки, и лучше бы начинать готовится к этому за несколько дней», — отметила кандидат психологических наук в разговоре со «Звездой».

Плюс ко всему, россиян на этой неделе ожидает приятный бонус — два дня рабочих и снова два выходных. Такой график поспособствует более легкой адаптации, считает специалист.

Для благополучного выхода в рабочие будни психолог посоветовала расставить рамки и самоопределиться: «дом — тут я отдыхаю» и «работа — выполняю задачи», такой процесс важен для настроя. Кроме того, можно вспомнить конкретные задачи, запланированные на январь.

#психология #работа #наш эксклюзив #адаптация #праздники #совет психолога #рабочий процесс
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 