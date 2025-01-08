Психолог рассказала, как легко влиться в рабочий процесс после праздников

Психолог Лариса Овчаренко рассказала о способах морально подготовиться к рабочим будням после праздничных дней. Она подчеркнула, что психологическая подготовка часто перекликается с физиологической, поэтому в первую очередь необходимо вернуть прежний режим сна.

«Выстроить там привычные для себя рамки, и лучше бы начинать готовится к этому за несколько дней», — отметила кандидат психологических наук в разговоре со «Звездой».

Плюс ко всему, россиян на этой неделе ожидает приятный бонус — два дня рабочих и снова два выходных. Такой график поспособствует более легкой адаптации, считает специалист.

Для благополучного выхода в рабочие будни психолог посоветовала расставить рамки и самоопределиться: «дом — тут я отдыхаю» и «работа — выполняю задачи», такой процесс важен для настроя. Кроме того, можно вспомнить конкретные задачи, запланированные на январь.