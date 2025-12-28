МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Украинский беспилотник врезался в строящийся дом в Курске

В момент атаки на объекте никого не было.
Виктория Бокий 05-01-2026 01:42
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Украинский беспилотник атаковал строящуюся многоэтажку в Курске. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Украинский дрон врезался в один из этажей МКД на проспекте Плевицкой», - говорится в сообщении.

Известно, что в момент атаки на стройобъекте никого не было. Пострадавших нет.

На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. На данный момент проводится проверка дома.

Накануне сообщалось, что с 13.00 до 20.00 по московскому времени над российскими регионами силы ПВО уничтожили 253 вражеских дрона. Наибольшее число беспилотников противника сбили в небе над Брянской областью.

#бпла #дрон #Курск #многоэтажка #Александр Хинштейн
