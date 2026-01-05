МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
FPV-дроны превратили украинский Т-72 под Купянском в пылающий факел

Замаскированный танк ВСУ пытался вести огонь по нашим позициям.
05-01-2026 12:23
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Операторы FPV-дронов войск беспилотных систем сожгли украинский танк Т-72 в зоне проведения спецоперации на Купянском направлении Харьковской области. Отличились дроноводы группировки войск «Запад». Видео объективного контроля с камер беспилотника публикует Минобороны России.

Вражескую бронетехнику заметили в районе Нечволодовка Купянского района. Замаскированный танк, пытавшийся вести огонь по нашим позициям, уничтожили прямым попаданием FPV-дрона. В результате попадания произошла детонация боекомплекта и полное уничтожение танка боевиков ВСУ.

Для поражения различной военной техники, укрытий и живой силы подразделений ВСУ активно применяются ударные БПЛА. Кроме того, операторы дронов осуществляют точное наведение и корректировку огня артиллерии.

А в первый день нового года российские дроноводы пресекли попытку украинских боевиков разминировать несколько участков местности на Красноармейском направлении спецоперации. Удар по бронированной технике проводили военнослужащие группировки войск «Центр». Кроме того, бойцы ВС РФ уничтожили живую силу противника, скрывавшуюся в районе населенного пункта Гришино.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#Т-72 #танк #ВСУ #спецоперация #купянск #FPV-дрон
