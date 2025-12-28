Российские дроноводы пресекли попытку украинских боевиков разминировать несколько участков местности на Красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что удар по бронированной технике проводили военнослужащие группировки войск «Центр». Кроме того, бойцы ВС РФ уничтожили живую силу противника, скрывавшуюся в районе населенного пункта Гришино.

«Оператор ударного FPV-дрона в ходе дежурного полета обнаружил и оперативно уничтожил бронированную технику противника, вражеский экипаж которой пытался разминировать участки местности», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что дроноводы центра «Рубикон» сожгли украинский танк Т-64 в зоне спецоперации. Техника была обнаружена в районе населенного пункта Гришино на территории Донецкой Народной Республики.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.