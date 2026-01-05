Канада третий год подряд уступила Чехии в полуфинале МЧМ по хоккею

Сборная Канады сенсационно проиграла чехам в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею. Примечательно то, что «кленовые листья» проигрывают сверстникам из Чехии на этой стадии турнира третий год подряд. Игра завершилась со счетом 6:4 в пользу европейцев.

Чехи и Канадцы уже играли на групповой стадии турнира и тогда представители североамериканского континента обыграли соперников со счетом 7:5. Но в этот раз подопечные Патрика Аугуста не оставили шансов родоначальникам хоккея. Героями встречи стали Томаш Полетина и Войцех Чигарж, забросившие две шайбы в ворота канадцев при равном счете.

Судьба золота молодежного чемпионата мира решится в очном противостоянии сборных Чехии и Швеции. Матч за первое место состоится завтра в 04:30 по московскому времени.

Напомним, молодежный чемпионат мира по хоккею для игроков не старше 20 лет проводится ежегодно с 1977 года. В этот году соревнования проходят в Сент-Поле (США).