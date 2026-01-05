МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Канада третий год подряд уступила Чехии в полуфинале МЧМ по хоккею

В финале молодежного чемпионата мира встретятся хоккеисты сборных команд Чехии и Швеции.
Ян Брацкий 05-01-2026 11:34
© Фото: Joel Marklund Keystone Press Agency Global Look Press

Сборная Канады сенсационно проиграла чехам в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею. Примечательно то, что «кленовые листья» проигрывают сверстникам из Чехии на этой стадии турнира третий год подряд. Игра завершилась со счетом 6:4 в пользу европейцев.

Чехи и Канадцы уже играли на групповой стадии турнира и тогда представители североамериканского континента обыграли соперников со счетом 7:5. Но в этот раз подопечные Патрика Аугуста не оставили шансов родоначальникам хоккея. Героями встречи стали Томаш Полетина и Войцех Чигарж, забросившие две шайбы в ворота канадцев при равном счете.

Судьба золота молодежного чемпионата мира решится в очном противостоянии сборных Чехии и Швеции. Матч за первое место состоится завтра в 04:30 по московскому времени.

Напомним, молодежный чемпионат мира по хоккею для игроков не старше 20 лет проводится ежегодно с 1977 года. В этот году соревнования проходят в Сент-Поле (США).

#Спорт #в стране и мире #Хоккей #чехия #Канада #МЧМ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 