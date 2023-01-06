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Сборная Канады стала чемпионом молодежного ЧМ по хоккею

Ирина Елагина
06:53 06.01.2023
Сборная Канады по хоккею в 20-й раз стала победителем молодежного ЧМ по хоккею.
Сборная Канады стала чемпионом молодежного ЧМ по хоккею
© Фото: Simon HastegÃ…Rd Keystone Press Agency Globallookpress
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Хоккеисты сборной Канады обыграли команду Чехии в финале молодежного чемпионата мира и в 20-й раз в истории своей страны стали обладателями Кубка ЧМ.

Мачт прошел в канадском Галифаксе. Хозяевам турнира удалось вырвать победу у чехов только в овертайме, итоговый счет встречи 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 1:0). У канадцев отличились Дилан Гюнтер (13-я минута), Шейн Райт (25) и Дилан Гюнтер (67), поставивший победную точку в игре. У чехов голы забили Иржи Кулих (53) и Якуб Кос (54).

По итогам турнира канадец Коннор Бедард, забросивший девять шайб в семи матчах, признан лучшим снайпером. Бедард с 14-ю голевыми передачами стал также лучшим ассистентом МЧМ-2023 и лучшим бомбардиром (23) - канадца назвали «самым ценным игроком и лучшим нападающим турнира». В символическую сборную чемпионата вошли также чехи Давид Иржичек, Томаш Суханек и Иржи Кулих, швед Людвиг Янссон и американец Логан Кули. Лучшим голкипером МЧМ-2023 признали канадца Адама Гайяна.

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