Детям, погибшим на железной дороге в Приангарье, было 3 и 10 лет

Детям, которых вместе с отцом сбил поезд в Иркутской области, было 3 и 10 лет. Трагедия случилась из-за того, что мужчина с детьми не отреагировал на звуковые предупреждения. Об этом сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

«Поезд смертельно травмировал троих человек, из них двое - дети 3 и 10 лет», - сказал он.

Вечером четвертого января на 5115 километре перегона Усолье-Сибирское-Мальта мужчина с детьми погибли под колесами грузового поезда. По данным следователей, местные жители не реагировали на сигналы локомотива.

Машинист резко затормозил, однако избежать столкновения не удалось. После трагедии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта и метрополитена).