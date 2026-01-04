Мужчина и двое детей погибли под колесами поезда в Иркутской области

Мужчина и двое детей погибли под колесами грузового поезда в Иркутской области. Об этом сообщили в местной транспортной прокуратуре.

По имеющейся информации, трагедия произошла вечером 4 января на 5115 километре перегона Усолье-Сибирское-Мальта. Жертвами подвижного состава стало трое человек, включая двоих несовершеннолетних.

По факту произошедшего организована проверка, призванная установить, были ли соблюдены нормы законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта. Следователями Иркутского следственного отдела на транспорте возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ.

