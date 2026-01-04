МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Мужчина и двое детей погибли под колесами поезда в Иркутской области

Возбуждено уголовное дело.
Тимур Юсупов 04-01-2026 19:34
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Мужчина и двое детей погибли под колесами грузового поезда в Иркутской области. Об этом сообщили в местной транспортной прокуратуре.

По имеющейся информации, трагедия произошла вечером 4 января на 5115 километре перегона Усолье-Сибирское-Мальта. Жертвами подвижного состава стало трое человек, включая двоих несовершеннолетних.

По факту произошедшего организована проверка, призванная установить, были ли соблюдены нормы законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта. Следователями Иркутского следственного отдела на транспорте возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ.

Ранее сообщалось, что в среду 31 декабря 40 человек пострадали при лобовом столкновении поездов в Перу.

#в стране и мире #авария #Железная дорога #поезда #смерти
