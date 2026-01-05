МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Маск опубликовал фото ужина с Трампом после задержания Мадуро

На своей странице в соцсетях Илон Маск написал, что «2026 год будет потрясающим».
Виктория Бокий 05-01-2026 02:14
© Фото: Elon Musk, Х

Американский миллиардер Илон Маск опубликовал фото, на котором он сидит за одним столом с президентом США Дональдом Трампом и первой леди Соединенных Штатов Меланией Трамп после задержания лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Фотографией предприниматель поделился в соцсети X.

На своей странице в социальной сети он написал, что у него был прекрасный ужин в компании президента США и первой леди. Он подчеркнул, что 2026 год обещает быть потрясающим.

«Вчера вечером был прекрасный ужин с президентом США и первой леди. 2026 год будет потрясающим», — говорится в сообщении бизнесмена.

Напомним, летом 2025 года между Дональдом Трампом и Илоном Маском произошла ссора на фоне критики законопроекта о госрасходах и налогах. В июне того же года американский лидер заявил, что разочаровался в Маске, но не исключает возможности вновь наладить с ним отношения в будущем. 

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #илон маск #мелания трамп #ужин
