Путин назвал победой возвращение паралимпийцам РФ флага на соревнованиях

Президент России Владимир Путин назвал большой победой, что паралимпийцы РФ вновь выступают на крупнейших международных соревнованиях с национальной символикой, флагом и гимном. Об этом российский лидер написал в поздравлении Паралимпийского комитета с 30-летием со дня его создания.

«Отрадно, что сегодня наши паралимпийцы вновь выступают на крупнейших международных соревнованиях с национальной символикой, флагом и гимном. Считаю это нашей общей большой победой», - отметил президент России.

Он также добавил, что Паралимпийский комитет выполняет важную миссию, объединяя своими благодарными целями тысячи людей и помогая в полной мере раскрыть свои таланты. Благодаря такой работе спортсмены добиваются выдающихся достижений на чемпионатах мира и Европы, летних и зимних Паралимпийских играх.

Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев ранее в разговоре со «Звездой» заявил, что в руководство МОК пришли новые, здоровые силы. Предыдущий президент организации Томас Бах не спешил решать проблему с допуском россиян на международные соревнования в полноценном статусе. Отношения России с международными спортивными функционерами пошло на лад с появлением в МОК нового руководства - президента Кирсти Ковентри.

Также пришли позитивные новости из Международного олимпийского комитета, который решил допустить российских юношей к турнирам с флагом и гимном. Ограничения также снимут с белорусских молодых атлетов. Кроме того, спортсмены обеих стран теперь не нуждаются в дополнительных проверках, заключили в МОК.