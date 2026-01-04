BZ: Трамп послал серьезный сигнал Киеву действиями в Венесуэле

Глава Белого дома Дональд Трамп послал серьезный сигнал Киеву военной операцией в Венесуэле. Об этом в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung рассказал один из боевиков ВСУ.

«Сегодняшний день послал нам более серьезный сигнал, чем любые неудачи в мирных переговорах последних дней и недель, а также проблемы на фронте», - признался он.

В Киеве опасаются, что ситуация с Николасом Мадуро переключит внимание Трампа с Украины на другие проблемы. Однако авторы статьи уверены, что американский лидер продолжит заниматься украинским вопросом, поскольку хочет извлечь для себя выгоду из него.

Утром 3 января США провели операцию в Венесуэле, нанеся удар по военным объектам в Каракасе и захватив президента страны Николаса Мадуро с его супругой. Их доставили в изолятор в Нью-Йорке. Суд на Мадуро должен состояться 5 числа.