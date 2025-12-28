МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Средства ПВО за ночь сбили 64 украинских дрона

Больше всего беспилотников ликвидировано над Самарской областью.
02-01-2026 07:46
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Российские средства ПВО минувшей ночью сбили 64 беспилотника ВСУ над шестью регионами РФ. Об этом сообщает Минобороны страны.

«В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 1 января т.г. до 7.00 мск 2 января т.г. дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 64 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сообщении.

Большинство - 20 БПЛА - было ликвидировано в небе над Самарской областью. Над Воронежской и Саратовской областями уничтожены по восемь дронов, по шесть - в небе над Рязанской и Ростовской областями, три - над Тульской областью.

Пять беспилотников ВСУ были сбиты при попытке атаковать Москву. Всего в небе над столичным регионом уничтожены шесть дронов. ДваБПЛА пытались ударить по Белгородской области, и по одному были ликвидированы над Курской, Калужской, Пензенской и тамбовской областями.

В новогоднюю ночь средства ПВО сбили 168 украинских дронов.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.

