Трамп назвал нелегкой задачей завершение конфликта на Украине

Американский лидер подчеркнул, что не допустил бы начала СВО.
Глеб Владовский 04-01-2026 04:26
© Фото: CNP, AdMedia, Globallookpress

Завершение украинского конфликта оказалось нелегкой задачей. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

«Я думал, что самым простым или одним из самых простых будет вопрос России и Украины. Но это не так», - подчеркнул американский лидер.

Глава государства подчеркнул, что не допустил бы начала СВО, будь он на тот момент на посту. Кроме того, он отметил, что не разделяет подход президента России Владимира Путина к урегулированию.

Ранее сообщалось, что на Украине увеличилось число горожан, выступающих за территориальные уступки для достижения мира.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Владимир Путин #украинское урегулирование
