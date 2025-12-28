Британия и Франция нанесли авиаудар по складу оружия ИГИЛ* в Сирии

Британские и французские ВВС нанесли авиаудар по оружейному складу ИГИЛ* в Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Соединенного Королевства.

«Был выявлен подземный объект в горах в нескольких милях к северу от древнего города Пальмира. Этот объект был занят ИГ*, скорее всего, для хранения оружия и взрывчатых веществ», - говорится в заявлении военного ведомства.

В ведомстве отметили, что в районе, где был обнаружен склад, мирных жителей не было. Поэтому авиаудар не представлял для них угрозы.

Ранее сообщалось, что американские и иорданские военные атаковали свыше 70 позиций ИГИЛ* в центральной части Сирии.

*ИГИЛ, ИГ, Исламское государство - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.