В ГД рассказали о повышении минимального балла ЕГЭ для приема в вузы

Минимальный порог баллов подняли по физике, информатике, истории, иностранным языкам, химии и биологии.
Глеб Владовский 04-01-2026 03:42
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минимальное количество баллов по ЕГЭ для поступления в вузы увеличат в следующем учебном году. Об этом сообщила член комитета Госдумы (ГД) по просвещению Анна Скрозникова.

«В 2026/2027 учебном году минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы, подведомственные Минобрнауки, повышены по шести предметам», - цитирует ее слова ТАСС.

Уточняется, что минимальный порог по физике увеличили с 39 до 41 балла, по информатике - с 44 до 46 баллов, а по истории - с 36 до 40 баллов. Такой же показатель по иностранным языкам, химии и биологии.

Ранее сообщалось, что в России на 2026 год утвердили минимальное количество баллов по ЕГЭ для поступления в вузы. Согласно документу Минобрнауки, по русскому языку нужно будет набрать не меньше 40 баллов.

#в стране и мире #ЕГЭ #учебный год #поступление в вузы #2026
