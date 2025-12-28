В ГД рассказали о повышении минимального балла ЕГЭ для приема в вузы

Минимальное количество баллов по ЕГЭ для поступления в вузы увеличат в следующем учебном году. Об этом сообщила член комитета Госдумы (ГД) по просвещению Анна Скрозникова.

«В 2026/2027 учебном году минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы, подведомственные Минобрнауки, повышены по шести предметам», - цитирует ее слова ТАСС.

Уточняется, что минимальный порог по физике увеличили с 39 до 41 балла, по информатике - с 44 до 46 баллов, а по истории - с 36 до 40 баллов. Такой же показатель по иностранным языкам, химии и биологии.

Ранее сообщалось, что в России на 2026 год утвердили минимальное количество баллов по ЕГЭ для поступления в вузы. Согласно документу Минобрнауки, по русскому языку нужно будет набрать не меньше 40 баллов.