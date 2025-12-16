Утверждены минимальные баллы по ЕГЭ для поступления в вузы в 2026 году

В России утвердили минимальное количество баллов по ЕГЭ для поступления в вузы. Об этом сообщили в Минобрнауки.

Согласно документу, минимальный порог по русскому языку составит 40 баллов. По математике, истории, иностранному языку, литературе, биологии, географии и химии потребуется столько же.

В то же время по обществознанию нужно будет набрать 45 баллов, по физике - 41, а по информатике учащимся придется набрать как минимум 46.

Ранее сообщалось, что в Минобрнауки и Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки утвердили расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2026 год. Согласно документу, единые государственные экзамены планируется начать с 1 июня - первыми станут доступны для сдачи история, литература и химия. Четвертого числа школьники покажут свои знания по русскому языку, а восьмого по базовой и профильной математике. На 11 июня запланированы экзамены по обществознанию и физике, на 15 - по географии и биологии. В этот же день состоится письменная часть экзаменов по иностранным языкам, устная часть которых пройдет 18 и 19 числа - в один день с информатикой.