МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Вучич созвал экстренное заседание Совбеза Сербии

Заседание состоится 4 января в 12:00 мск.
Глеб Владовский 04-01-2026 00:49
© Фото: Soeren Stache, dpa, Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич созвал экстренное заседание Совета безопасности страны. Об этом сообщила газета «Вечерне новости».

«Вучич назначил на завтра, 10:00 (12:00 мск - Прим. ред.), заседание Совета национальной безопасности в здании администрации президента», - говорится в материале.

Уточняется, что на совещании будут затронуты «беспрецедентные преступления на международной политической арене».

Ранее сообщалось, что госсекретарь Марко Рубио заявил о том, что администрация президента США Дональда Трампа не уведомляла Конгресс о планах провести военную операцию в Венесуэле.

#в стране и мире #Сербия #Александр Вучич #Совбез #экстренное совещание
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 