Вучич созвал экстренное заседание Совбеза Сербии

Президент Сербии Александр Вучич созвал экстренное заседание Совета безопасности страны. Об этом сообщила газета «Вечерне новости».

«Вучич назначил на завтра, 10:00 (12:00 мск - Прим. ред.), заседание Совета национальной безопасности в здании администрации президента», - говорится в материале.

Уточняется, что на совещании будут затронуты «беспрецедентные преступления на международной политической арене».

Ранее сообщалось, что госсекретарь Марко Рубио заявил о том, что администрация президента США Дональда Трампа не уведомляла Конгресс о планах провести военную операцию в Венесуэле.