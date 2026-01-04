МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Россияне оказались заперты на островах Йемена из-за военной операции в регионе

МИД РФ прикладывает все усилия для возвращения их на родину.
Тимур Юсупов 04-01-2026 22:06
© Фото: Murad, XinHua, Global Look Press

Российские туристы оказались заблокированы на острове Сокотра в Йемене из-за введенных в регионе ограничений на полеты. Посольство РФ в стране прикладывает все усилия для возвращения граждан на родину.

«В настоящее время туристы не могут покинуть Сокотру в связи с введенными ограничениями на авиасообщение с архипелагом. Посольство Российской Федерации предпринимает все усилия по сбору данных о российских гражданах и поиску путей выхода из сложившейся ситуации», - говорится в официальном сообщении представительства РФ в Йемене.

 По имеющейся информации, сотрудники дипломатической миссии в круглосуточном режиме осуществляют взаимодействие как с экстренными службами РФ, так и с местными властями. Сообщается, что туристы прибыли на остров вопреки многочисленным рекомендациям российского МИД отказаться от посещения региона.

Утром 31 декабря 2025 года арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, объявила о проведении военной операции в восточных провинциях Йемена. После этого на территории страны было введено чрезвычайное положение сроком на 90 дней.

