Россияне оказались заперты на островах Йемена из-за военной операции в регионе

Российские туристы оказались заблокированы на острове Сокотра в Йемене из-за введенных в регионе ограничений на полеты. Посольство РФ в стране прикладывает все усилия для возвращения граждан на родину.

«В настоящее время туристы не могут покинуть Сокотру в связи с введенными ограничениями на авиасообщение с архипелагом. Посольство Российской Федерации предпринимает все усилия по сбору данных о российских гражданах и поиску путей выхода из сложившейся ситуации», - говорится в официальном сообщении представительства РФ в Йемене.

По имеющейся информации, сотрудники дипломатической миссии в круглосуточном режиме осуществляют взаимодействие как с экстренными службами РФ, так и с местными властями. Сообщается, что туристы прибыли на остров вопреки многочисленным рекомендациям российского МИД отказаться от посещения региона.

Утром 31 декабря 2025 года арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, объявила о проведении военной операции в восточных провинциях Йемена. После этого на территории страны было введено чрезвычайное положение сроком на 90 дней.