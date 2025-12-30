МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Силы арабской коалиции нанесли авиаудар по йеменскому порту Эль-Мукалла

Командование блока объяснило свои действия борьбой с сепаратистами.
Тимур Юсупов 30-12-2026 06:48
© Фото: DanitaDelimont.com, Global Look Press

Арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, объявила о проведении военной операции в восточных провинциях Йемена. Как сообщает местное информационное агентство SPA, командование блока обратилось к жителям региона с призывом покинуть порт города Эль-Мукалла в провинции Хадрамаут.

По имеющейся информации, причиной начала вооруженного конфликта стало нарушение йеменской стороной соглашения о перемирии и достижении мирного решения, а также соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН. Как сообщается, в субботу и воскресенье 27-28 декабря два судна, прибывшие из порта Эль-Фуджейра, вошли в порт Эль-Мукалла без получения официальных разрешений от Объединенного командования сил коалиции. Экипажи кораблей отключили системы слежения и выгрузили на берег большое количество оружия и боевой техники, предназначенных для поддержки сил Южного переходного совета (сепаратистский орган власти Йеменской Республики) в восточных провинциях Йемена.

В ответ на эти действия, командование арабской коалиции приняло решение о необходимости провести против обнаруженного вооружения ограниченную военную операцию, задействовав для этих целей военно-воздушные силы. В руководстве блока утверждают, что удар был проведен в соответствии с международным гуманитарным правом и его обычными нормами.

