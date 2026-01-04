МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
На подлете к Москве уничтожено 23 беспилотника ВСУ

На местах падения обломков работают экстренные службы.
Тимур Юсупов 04-01-2026 17:01
© Фото: ТРК «Звезда»

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 23 беспилотных летательных аппаратов, летевших по направлению к российской столице. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Уточняется, что все дроны были сбиты силами дежурных средств ПВО. По имеющимся данным, вражеские БПЛА не смогли причинить каких-либо разрушений или навредить мирным жителям.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь российские средства ПВО сбили 168 беспилотников ВСУ над шестью регионами РФ. Больше всего беспилотников было ликвидировано над Черным морем.

#Москва #беспилотники #Сергей Собянин #Беспилотники ВСУ #дроны всу #атака дронов всу
