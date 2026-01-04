На подлете к Москве уничтожено 23 беспилотника ВСУ

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 23 беспилотных летательных аппаратов, летевших по направлению к российской столице. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Уточняется, что все дроны были сбиты силами дежурных средств ПВО. По имеющимся данным, вражеские БПЛА не смогли причинить каких-либо разрушений или навредить мирным жителям.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь российские средства ПВО сбили 168 беспилотников ВСУ над шестью регионами РФ. Больше всего беспилотников было ликвидировано над Черным морем.