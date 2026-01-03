МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Премьер Чехии заявил об отказе выделять деньги Украине

Бабиш напомнил, что общий объем помощи Украине составил 377 млрд евро.
Глеб Владовский 03-01-2026 01:55
© Фото: IMAGO, www.imago-images.de, Globallookpress

Чехия не будет давать Украине гарантии по кредитам, несмотря на согласованную в рамках Евросоюза политику. Такое заявление сделал чешский премьер Андрей Бабиш.

«Мы больше не можем давать Украине деньги из чешского бюджета... Гарантия фактически является долгом, потому что понятно, что Украина никогда не сможет вернуть эти деньги», - цитирует его слова Life.

Бабиш подчеркнул, что общий объем выделенной другими странами помощи Украине достиг 377 млрд евро. В то же время ежегодно Прага выделяла до 2,5 млрд евро.

Ранее сообщалось, что финансирование кредита для нужд Украины в долгосрочной перспективе обойдется Германии в 700 миллионов евро ежегодно.

#в стране и мире #чехия #отказ #андрей бабиш #финансирование украины
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 