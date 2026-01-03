Премьер Чехии заявил об отказе выделять деньги Украине

Чехия не будет давать Украине гарантии по кредитам, несмотря на согласованную в рамках Евросоюза политику. Такое заявление сделал чешский премьер Андрей Бабиш.

«Мы больше не можем давать Украине деньги из чешского бюджета... Гарантия фактически является долгом, потому что понятно, что Украина никогда не сможет вернуть эти деньги», - цитирует его слова Life.

Бабиш подчеркнул, что общий объем выделенной другими странами помощи Украине достиг 377 млрд евро. В то же время ежегодно Прага выделяла до 2,5 млрд евро.

Ранее сообщалось, что финансирование кредита для нужд Украины в долгосрочной перспективе обойдется Германии в 700 миллионов евро ежегодно.