В Нью-Йорке прошел митинг в поддержку Венесуэлы

Антивоенный митинг в поддержку Венесуэлы прошел на улицах Нью-Йорка. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на телеканал PIX11.

Уточняется, что в митинге приняли участие сотни жителей города. Они развернули плакаты с призывами остановить агрессию против Венесуэлы. Кроме того, сообщается, что организаторы акции распространили в соцсетях информацию о месте ее проведения.

«Это может стать началом еще одной войны, полностью основанной на лжи. Более 70% жителей Соединенных Штатов выступают против новой войны», - приводит выдержку из призыва телеканал.

Ранее мэр города Зохран Мамдани назвал актом войны военную операцию, проведенную США на территории Венесуэлы.