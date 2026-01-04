МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Нью-Йорке прошел митинг в поддержку Венесуэлы

Сотни жителей города вышли на Таймс-сквер.
Глеб Владовский 04-01-2026 02:00
© Фото: ТРК «Звезда»

Антивоенный митинг в поддержку Венесуэлы прошел на улицах Нью-Йорка. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на телеканал PIX11.

Уточняется, что в митинге приняли участие сотни жителей города. Они развернули плакаты с призывами остановить агрессию против Венесуэлы. Кроме того, сообщается, что организаторы акции распространили в соцсетях информацию о месте ее проведения.

«Это может стать началом еще одной войны, полностью основанной на лжи. Более 70% жителей Соединенных Штатов выступают против новой войны», - приводит выдержку из призыва телеканал.

Ранее мэр города Зохран Мамдани назвал актом войны военную операцию, проведенную США на территории Венесуэлы.

#в стране и мире #сша #венесуэла #Нью-Йорк #антивоенный митинг
