МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Новый мэр Нью-Йорка назвал атаку на Венесуэлу актом войны

Мамдани назвал произошедшее в Венесуэле «стремлением к смене режима».
Глеб Владовский 04-01-2026 00:14
© Фото: Derek French, Keystone Press Agency, Globallookpress

Военная операция США, проведенная на территории Венесуэлы, является актом войны. Такое заявление сделал новый мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани.

«Одностороннее нападение на суверенное государство является актом войны и нарушением федерального и международного права», - написал он в соцсетях.

Мамдани также охарактеризовал произошедшее в Венесуэле как «стремление к смене режима». По его словам, это затрагивает всех жителей Нью-Йорка, некоторые из которых - выходцы из боливарской республики.

Ранее вице-президент Венесуэлы Делси Родригес назвала военную операцию США в Каракасе актом агрессии под надуманными предлогами. Она также потребовала от США немедленно освободить захваченного Николоса Мадуро.

#в стране и мире #сша #венесуэла #Нью-Йорк #агрессия #Зохран Мамдани
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 