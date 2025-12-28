Новый мэр Нью-Йорка назвал атаку на Венесуэлу актом войны

Военная операция США, проведенная на территории Венесуэлы, является актом войны. Такое заявление сделал новый мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани.

«Одностороннее нападение на суверенное государство является актом войны и нарушением федерального и международного права», - написал он в соцсетях.

Мамдани также охарактеризовал произошедшее в Венесуэле как «стремление к смене режима». По его словам, это затрагивает всех жителей Нью-Йорка, некоторые из которых - выходцы из боливарской республики.

Ранее вице-президент Венесуэлы Делси Родригес назвала военную операцию США в Каракасе актом агрессии под надуманными предлогами. Она также потребовала от США немедленно освободить захваченного Николоса Мадуро.