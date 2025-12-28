МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Машинист погиб и 40 человек пострадали при лобовом столкновении поездов в Перу

Авария произошла на одноколейке в Мачу-Пикчу.
Константин Денисов 31-12-2026 06:34

Машинист погиб и 40 человек пострадали в результате лобового столкновения поездов на железной дороге в Мачу-Пикчу. Об этом сообщает Reuter.

Протяженность линии составляет 43 км. Она популярна у туристов, поскольку Мачу-Пикчу является цитаделью главной достопримечательностью Перу.

По информации агентства, 20 человек находятся в тяжелом состоянии. Как минимум один поезд перевозил иностранных туристов.

На месте уже работает полиция, которая устанавливает все обстоятельства случившегося.

#в стране и мире #авария #Перу #Железная дорога #поезда #Мачу-Пикчу
