Машинист погиб и 40 человек пострадали при лобовом столкновении поездов в Перу

Машинист погиб и 40 человек пострадали в результате лобового столкновения поездов на железной дороге в Мачу-Пикчу. Об этом сообщает Reuter.

Протяженность линии составляет 43 км. Она популярна у туристов, поскольку Мачу-Пикчу является цитаделью главной достопримечательностью Перу.

По информации агентства, 20 человек находятся в тяжелом состоянии. Как минимум один поезд перевозил иностранных туристов.

На месте уже работает полиция, которая устанавливает все обстоятельства случившегося.