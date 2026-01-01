Средства ПВО сбили 168 украинских дронов в новогоднюю ночь

Российские средства ПВО в новогоднюю ночь сбили 168 беспилотников ВСУ над шестью регионами РФ. Об этом сообщает Минобороны страны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 168 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сообщении.

Большинство - 61 БПЛА - было ликвидировано в небе над Брянской областью. Над Краснодарским краем уничтожены 25 дронов, 23 - в небе над Тульской областью, 16 - над Крымом.

Девять беспилотников ВСУ были сбиты при попытке атаковать Москву. Всего в небе над столичным регионом уничтожены 12 дронов. Семь БПЛА пытались ударить по Калужской области, и 24 были ликвидированы над акваторией Азовского моря.

Накануне вечером сообщалось об уничтожении 100 беспилотников в течение четырех часов.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.