Более 900 афтершоков зафиксировано после мощного землетрясения в Мексике

Магнитуда самого сильного из них составила 4,7 балла.
Константин Денисов 03-01-2026 06:43
© Фото: Jesus Espinosa, XinHua, Globallookpress

Более 900 афтершоков зафиксировано после мощного землетрясения в Мексике. Об этом сообщила национальная сейсмологическая служба страны.

«По состоянию на 20:00 2 января зафиксировано 936 афтершоков землетрясения магнитудой 6,5, произошедшего в районе Сан-Маркос в штате Герреро», - говорится в сообщении.

Мощность самого сильного толчка составила 4,7 балла, однако данные продолжают фиксироваться.

Землетрясение в 15 км от Сан-Маркоса произошло 2 января. В результате сйсмологической активности пострадали 12 человек. Также из-за подземных толчков была экстренно прервана пресс-конференция президента страны Клаудии Шейнбаум.

#в стране и мире #мексика #землетрясение #афтершоки
