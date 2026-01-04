В Дании призвали США уважать целостность страны после поста с картой Гренландии

Посол Дании в США Йеспер Меллер Серенсен отреагировал на пост в соцсетях супруги жены замглавы аппарата сотрудников американского Белого дома Кэти Миллер. Она выложила карту Гренландии, окрашенную в цвета флага США и подписала: «Скоро».

«Мы ожидаем полного уважения территориальной целостности Королевства Дания», - подчеркнул Серенсен.

Он добавил, что Гренландия, как часть Дании, уже является членом НАТО и союзником США. Ранее британская The Guardian опубликовала материал, авторы которого предположили, что следующими целями президента США Дональда Трампа после Венесуэлы станут Дания и Иран.

Он неоднократно заявлял об интересах США в Гренландии, а Иран уже подвергался ударам со стороны Израиля с согласия Белого дома якобы с целью уничтожения незаконного разрабатываемого исламской республикой ядерного оружия.