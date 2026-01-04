МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На трассе «М-5» в Татарстане ограничили движение из-за снегопада

Дорога закрыта для грузовиков и автобусов.
Константин Денисов 04-01-2026 14:09
© Фото: trassa_ural_m5, Telegram

На трассе «М-5» в Татарстане ввели ограничение движения для грузовиков и автобусов. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГАИ.

«На федеральной автодороге М-5 «Урал», проходящей по территории Татарстана, введено временное ограничение движения для автобусов и грузовых автомобилей», - говорится в сообщении.

Причиной стали погодные условия. Татарстан накрыл мощный снегопад.

Ранее по этой же причине аналогичные ограничения ввели и на трассе «М-7».

Водителей просят не садиться за руль без крайней нужды. В случае, если поездки не удается избежать, сотрудники ГАИ настоятельно просят соблюдать правила ПДД.

Накануне Нового года в Краснодарском крае аномальные снегопады привели к задержке 55 поездов.

#в стране и мире #Погода #Татарстан #зима #снег #ГАИ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 