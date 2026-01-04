На трассе «М-5» в Татарстане ограничили движение из-за снегопада

На трассе «М-5» в Татарстане ввели ограничение движения для грузовиков и автобусов. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГАИ.

«На федеральной автодороге М-5 «Урал», проходящей по территории Татарстана, введено временное ограничение движения для автобусов и грузовых автомобилей», - говорится в сообщении.

Причиной стали погодные условия. Татарстан накрыл мощный снегопад.

Ранее по этой же причине аналогичные ограничения ввели и на трассе «М-7».

Водителей просят не садиться за руль без крайней нужды. В случае, если поездки не удается избежать, сотрудники ГАИ настоятельно просят соблюдать правила ПДД.

Накануне Нового года в Краснодарском крае аномальные снегопады привели к задержке 55 поездов.