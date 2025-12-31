В Краснодарском крае аномальные снегопады привели к задержке 55 поездов

Аномальные снегопады обрушились на Краснодарский край, в результате задержаны 55 поездов. Об этом сообщили в пресс-службе «Федеральной пассажирской компании».

«В связи с аномальными снегопадами в Краснодарском крае и сбоем в графике движения в настоящее время задерживается 55 поездов... В поездах, задержанных более чем на четыре часа, пассажиры обеспечиваются питанием», - говорится в заявлении организации.

Как сообщили в пресс-службе РЖД, из-за непогоды обесточены ряд станций и перегонов железной дороги. В настоящее время составы пропускают по временной схеме.

Ранее сообщалось, что Крым, Краснодарский край и Ростовскую область накрыла мощнейшая метель. Вторые сутки в горах действует режим лавинной опасности.