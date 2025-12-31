МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Краснодарском крае аномальные снегопады привели к задержке 55 поездов

В настоящее время составы пропускают по временной схеме.
Глеб Владовский 31-12-2026 22:36
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

Аномальные снегопады обрушились на Краснодарский край, в результате задержаны 55 поездов. Об этом сообщили в пресс-службе «Федеральной пассажирской компании».

«В связи с аномальными снегопадами в Краснодарском крае и сбоем в графике движения в настоящее время задерживается 55 поездов... В поездах, задержанных более чем на четыре часа, пассажиры обеспечиваются питанием», - говорится в заявлении организации.

Как сообщили в пресс-службе РЖД, из-за непогоды обесточены ряд станций и перегонов железной дороги. В настоящее время составы пропускают по временной схеме.

Ранее сообщалось, что Крым, Краснодарский край и Ростовскую область накрыла мощнейшая метель. Вторые сутки в горах действует режим лавинной опасности.

#Краснодарский край #метель #снегопад #задержка поездов
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 