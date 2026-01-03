МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Автоэксперт рассказал, как вытащить машину из снежных завалов

Каждый автолюбитель должен запастись несколькими обязательными аксессуарами.
Константин Денисов 03-01-2026 09:58
© Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, как вытащить машину зимой из снежных завалов. По его словам, каждый автолюбитель должен иметь несколько приспособлений, без которых справиться будет очень трудно.

«Вообще, атрибутами русского зимнего автомобилизма являются хороший трос, обязательный, достаточно длинный, маленькая лопатка для того, чтобы локально расчищать снег и так называемые пластины противоскольжения», - перечислил Попов.

Трос должен быть прочным и выдерживать нагрузку до трех тонн. Что касается лопаты, то как минимум начало ее ковша или в идеале весь ковш должны быть металлическими, поскольку пластиковый не даст необходимого эффекта.

Наконец, пластин обязательно должно быть две, чтобы колеса синхронно работали с одинаковой нагрузкой. Кроме того, можно запастись небольшим ломом для борьбы со снегом.

Отдельно эксперт рассказал о так называемом «выезде враскачку». Он отметил, что такой способ потребует определенных навыков: например, газовать нужно слегка и в момент толчка вперед.

Ранее россиянам рассказали, можно ли украшать авто в новогодние праздники.

#Автомобили #зима #снег #наш эксклюзив
