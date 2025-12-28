МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Россиянам рассказали, можно ли украшать авто в новогодние праздники

Некоторые нарушения могут повлечь за собой лишение водительских прав, отметил автоюрист.
Гоар Хачатурян 28-12-2025 12:50
© Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press

Некоторые автомобилисты украшают свои транспортные средства к Новому году - наклейками на лобовые стекла или гирляндами. О том, можно ли так делать с точки зрения закона, рассказал в беседе с RT автомобильный юрист Лев Воропаев.

«Есть перечень условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств. Так как наклейка будет ограничивать обзор с места водителя. И за это предусмотрен штраф», - объяснил он.

Если используются цветные пленки, которые способны отражать световые приборы, то это грубое нарушение, которое может повлечь за собой лишение водительских прав. Это касается и различного рода электрогирлянд и других люминесцентных ламп. Лишить прав могут на срок от шести месяцев до одного года.

Юрист Илья Васильчук рассказал «Звезде» о том, что тотального запрета на украшение подъезда к Новому году нет. Но при нарушении норм закона могут привлечь как к административной, так и к уголовной ответственности.

