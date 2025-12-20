Россиянам назвали пять популярных направлений для туризма на Новый год

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин назвал пятерку самых популярных направлений для новогодних каникул и рождественских праздников на конец декабря 2025 года.

На первом месте вышла Москва, которая соберет сотни тысяч туристов.

«В основном туристы приезжают в столицу на 2-3 января. Средний чек такой поездки на взрослого человека около 30-35 тысяч рублей с проживанием где-нибудь в центре. Если турист готов жить чуть дальше от центра, можно уложиться в 20-25 тысяч рублей на человека», - отметил Ромашкин.

На втором месте - Санкт-Петербург с экскурсионной программой на три-пять дней. Цены примерно такие же, как в Москве, - около 30-35 тысяч рублей, плюс дорога. Многие едут поездом или на автомобилях.

Третье место занимает Краснодарский край с двумя направлениями: прибрежный кластер Сочи для отдыха с бассейнами и спа за 20-25 тысяч рублей плюс дорога и Красная Поляна для горнолыжного отдыха.

«Горнолыжный отдых существенно дороже. Здесь надо рассчитывать на 50-60 тысяч за неделю пребывания. И плюс еще дорога. То есть полная стоимость поездки горнолыжника будет 70-80 тысяч. Дешевле не получится», - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что в Красной Поляне пока нет снега, и старт сезона перенесли на 29 декабря.

На четвертом месте - Подмосковье, традиционное направление с отдыхом в гостиницах и пансионатах на неделю за 50-60 тысяч рублей на человека. Популярные отели уже разобраны, но места есть в соседних областях - Тверской, Владимирской, Калужской или Рязанской.

Пятое место - регион кавказских Минеральных Вод с медицинским туризмом и продолжительными турами на 10-12 дней.

«Стоимость выходит за 90-95 тысяч вместе с перелетом из Москвы», - сказал Сергей Ромашкин.

Ранее в АТОР рассказали, что туристический поток из Иордании в Россию может существенно увеличиться после введения безвизового режима.