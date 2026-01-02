Сильное землетрясение произошло рядом со столицей Мексики

Сильное землетрясение магнитудой 6,5 произошло утром 2 января в мексиканском штате Герреро на тихоокеанском побережье, сообщает Associated Press. На кадрах очевидцев можно увидеть шатающиеся здания в южных регионах страны.

Эпицентр толчков находился в 15 км к юго-западу от города Сан-Маркос, на глубине около 10-45 км, по предварительным данным национальной сейсмологической службы Мексики и Геологической службы США.

Толчки ощущались в Мехико и центральных районах страны, где сработала сейсмическая тревога, что привело к эвакуации сотен человек из зданий.

По информации CNN Espanol, предварительных сообщений о жертвах или значительных разрушениях не поступало, хотя проверка продолжается в прибрежных районах. ITV News отмечает, что землетрясение вызвало панику среди жителей, но власти штатов Герреро и Мехико подтвердили отсутствие серьезных последствий на начальном этапе. ABC News передает, что эвакуация прошла организованно, а в столице многие жители вышли на улицы после активации сирен.

Подземные толчки также прервали пресс-конференцию президента Клаудии Шейнбаум, которую транслировали местные новостные каналы - глава государства и журналисты экстренно покинули помещение после включения тревоги.