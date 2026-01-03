В Иране боевик погиб при попытке совершить теракт

Неизвестный боевик потерпел неудачу в попытке совершить теракт в центральной части Ирана. Об этом сообщил заместитель губернатора провинции Кум по вопросам безопасности Мортаза Хейдари.

«Один из вооруженных боевиков, связанный с террористическими группировками, намеревался убить прохожих, взорвав гранату. Однако граната случайно взорвалась у него в руках», - уточнил он в интервью Tasnim.

Он подчеркнул, что враги Ирана стремятся посеять хаос в стране.

Напомним, в конце декабря 2025 года на территории исламской республики вспыхнули массовые протесты. Связано это с экономическим кризисом и климатическими проблемами. Как отметила в разговоре со «Звездой» востоковед Ирина Федорова, ситуация в стране крайне сложная из-за восстановленных санкций в связи с ядерной программой.