Эстония рискует лишиться ЧЕ по фехтованию из-за недопуска россиян

В Эстонии чемпионат Европы по фехтованию на грани срыва из-за решения местных властей не пускать россиян. Об этом сообщил aif.ru со ссылкой на телерадио ERR.

«(Соревнование - Прим. ред.) планировалось провести в Таллине с 16 по 21 июня. Однако представители национальной федерации фехтования выражают сомнения в возможности проведения турнира», - говорится в материале.

В организации отмечали, что соревнования будут переноситься или отменяться, если спортсменов не будут пропускать на территорию принимающей страны по национальному признаку. Кроме того, россияне имеют право выступать на состязаниях в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что юниорам из РФ вернули право выступать под национальным флагом и с государственным гимном в соревнованиях под эгидой Международной федерации конного спорта (FEI).