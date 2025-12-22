МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Международная федерация конного спорта вернула флаг и гимн юниорам из РФ

Принятое решение вступает в силу с 15 января 2026 года и распространяется на юношеские Олимпийские игры.
Ян Брацкий 22-12-2025 15:03
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости

Российским юниорам вернули право выступать под национальным флагом и с государственным гимном в соревнованиях под эгидой Международной федерации конного спорта (FEI). Соответствующее решение приняли на одном из последних заседаний исполкома организации.

«Исполком FEI на своем последнем заседании принял решение об участии российских спортсменов в соревнованиях FEI для пони, детей и юношей с использованием национального флага и гимна», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Федерации конного спорта России.

Принятое решение вступает в силу с 15 января 2026 года и распространяется на Олимпийские игры для юношей и девушек в декабре следующего года. Ранее исполком Международной федерации конного спорта допустил к соревнованиям всадников из России и Белоруссии. Однако в решении не указывается, будут ли они выступать в официальном статусе.

Российские спортсмены постепенно возвращаются на международную арену. В середине декабря Международная шахматная федерация допустила отечественных гроссмейстеров до участия в играх с национальной символикой. Участники исполкома FIDE проголосовали за это большинством голосов. Допуск распространяется на участие как в индивидуальных, так и в командных турнирах.

#Спорт #в стране и мире #флаг #гимн #конный спорт #FEI
