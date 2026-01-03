Трамп: Венесуэла владела наступательным оружием, которое угрожало США

Венесуэльские власти закупали за рубежом наступательные системы вооружений и размещали на своей территории иностранные силы. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

«Венесуэла все чаще принимала у себя... иностранных противников и приобретала угрожающее наступательное оружие, которое могло поставить под угрозу наши интересы и жизни», - подчеркнул он.

Американский лидер также подчеркнул, что не позволит какой-либо державе вытеснять Вашингтон из «собственного полушария».

Ранее Трамп заявил, что одностороннее эмбарго на экспорт нефти из Венесуэлы остается в силе. Он также подчеркнул, что операция в республике «должна служить предупреждением» всем, кто угрожает суверенитету Соединенных Штатов.