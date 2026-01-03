Мачадо потребовала передачи власти бывшему кандидату в президенты Венесуэлы

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо настаивает на передаче власти в стране Эдмундо Гонсалесу Уррутии - главному оппоненту Мадуро на прошедших в 2024 году президентских выборах. Об этом она заявила в своем официальном обращении, опубликованном в соцсети Х.

По словам политика, Гонсалес якобы является законно избранным президентом республики, а значит должен немедленно приступить к исполнению своих конституционных обязанностей. Мадуро же, по мнению Мачадо, отныне отстранен от должности, в связи со своим отказом вести переговоры со Штатами.

Она также обратилась ко всем венесуэльцам мира, призвав слушаться приказов самопровозглашенного оппозиционного правительства.

«Для венесуэльцев внутри нашей страны: будьте готовы выполнить то, что мы очень скоро сообщим вам через наши официальные каналы. Для венесуэльцев за рубежом: нам нужно, чтобы вы мобилизовались, привлекли правительства и граждан по всему миру и заставили их, начиная с этого момента, участвовать в великой операции по строительству новой Венесуэлы», - заявила оппозиционерка.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, обратился к политическим деятелям всего мира, заявив, что их может ждать та же судьба, что и Мадуро, в случае, если те решат вмешиваться в дела Соединенных Штатов.