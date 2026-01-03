МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
США готовились к захвату Мадуро на протяжении нескольких месяцев

Об этом рассказал председатель Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн.
Тимур Юсупов 03-01-2026 21:32
© Фото: WhiteHouse, Х

Соединенные Штаты готовились к захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес на протяжении нескольких месяцев. Об этом рассказал председатель Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн.

По словам американского генерала, приказ о выполнении операции был отдан в 22:46 по времени восточного побережья США 2 января. Главной ударной силой, использовавшейся в ходе нападения, было более 150 самолетов, уничтоживших венесуэльские системы ПВО. Это дало вертолетам со спецназом подобраться к президенту республики и захватить его.

Американский лидер Дональд Трамп же, в свою очередь, допустил, что Мадуро мог быть убит во время операции американских военных по его захвату в Каракасе. По словам президента США, если бы это было необходимо - военные могли бы уничтожить главу Венесуэлы во время ночной операции.

