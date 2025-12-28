Трамп: Мадуро и его жена ощутят «всю мощь американского правосудия»

Захваченный США президент Венесулы Николас Мадуро и его жена вскоре столкнутся «со всей мощью американского правосудия», в суде будут представлены неопровержимые доказательства их преступлений. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции.

Сейчас они находятся на корабле ВМС США. В конечном итоге они направятся в Нью-Йорк, а затем будет принято решение о том, где именно состоится суд - в Нью-Йорке или Майами во Флориде, подчеркнул Трамп.

Кроме обвинений в наркотерроризме, президент США заявил, что Мадуро размещал на территории Венесуэлы «иностранных противников» США и приобретало наступательные вооружения, которые угрожали Соединенным Штатам.

«Вчера вечером они использовали это оружие», - заявил Трамп, не приведя подробностей.

Ранее стало известно, что Мадуро и его супруге инкриминируется сговор с целью наркотерроризма, сговор для ввоза кокаина, незаконное хранение оружия и взрывных устройств, а также сговор для использования этого оружия против Соединенных Штатов.