МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Москва призвала Вашингтон освободить Николаса Мадуро и его супругу

В ведомстве подчеркнули, что проблемы нужно решать путем диалога.
Тимур Юсупов 03-01-2026 18:12
© Фото: E]Boris Vergara, Xinhua, Global Look Press

Россия решительно призывает американское руководство освободить законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Об этом заявили в МИД РФ.

В министерстве отметили, что информация о нахождении политика и его жены в США является подтвержденной. 

«Решительно призываем американское руководство пересмотреть данную позицию и освободить законно избранного президента суверенной страны и его супругу», - настаивают в МИД.

Как говорится в сообщении, российская сторона заостряет внимание на необходимости создания условий для дипломатического урегулирования возникшего конфликта.

Как заявил ранее президент США Дональд Трамп, Мадуро со своей женой в настоящий момент находится на корабле, куда их доставили американские военные. По словам американского лидера, далее их отправят в Нью-Йорк.

#Россия #сша #венесуэла #МИД РФ #Николас Мадуро #похищение #президент венесуэлы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 