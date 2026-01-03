Москва призвала Вашингтон освободить Николаса Мадуро и его супругу

Россия решительно призывает американское руководство освободить законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Об этом заявили в МИД РФ.

В министерстве отметили, что информация о нахождении политика и его жены в США является подтвержденной.

«Решительно призываем американское руководство пересмотреть данную позицию и освободить законно избранного президента суверенной страны и его супругу», - настаивают в МИД.

Как говорится в сообщении, российская сторона заостряет внимание на необходимости создания условий для дипломатического урегулирования возникшего конфликта.

Как заявил ранее президент США Дональд Трамп, Мадуро со своей женой в настоящий момент находится на корабле, куда их доставили американские военные. По словам американского лидера, далее их отправят в Нью-Йорк.