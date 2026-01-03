МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Десять человек пострадали из-за падения на бок автобуса в Тульской области

По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением.
Тимур Юсупов 03-01-2026 17:33
© Фото: prokuraturatula, Telegram © Видео: prokuraturatula, Telegram

На автомобильной трассе «Богородицк - Епифань» в Тульской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Как сообщили в местной прокуратуре, в результате аварии пострадало как минимум 10 человек.

По имеющимся данным, автобус следовал из Вологды в село Себино Кимовского района, однако его водитель не справился с управлением и съехал на обочину, после чего транспортное средство опрокинулось на бок. Богородицкая межрайонная прокуратура заявила о взятии дела на контроль - при наличии оснований органами правопорядка будут приняты необходимые меры реагирования.

Ранее двухэтажный рейсовый автобус, следовавший из Эстонии в Петербург, опрокинулся на заснеженном шоссе в районе города Кивиыли. Предварительно, причиной аварии мог стать сильный боковой ветер в сочетании со сложными погодными условиями. 

