Автобус в Петербург опрокинулся на трассе в Эстонии из-за ветра

Его сдуло с трассы в кювет.
Дима Иванов 30-12-2026 18:14
© Фото: Patrick Pleul, ZB, Global Look Press

Двухэтажный рейсовый автобус опрокинулся на заснеженном шоссе Таллин - Нарва в районе эстонского города Кивиыли. Транспорт принадлежит перевозчику Ecolines, который осуществляет пассажирские перевозки в Россию.

Автобус выехал из Таллина в 10.15 и следовал в сторону Нарвы. Согласно расписанию на сайте перевозчика, конечным пунктом маршрута был Санкт-Петербург. На место ДТП прибыли медики и спасатели.

В полиции сообщили, что ДТП произошло на 142-м километре шоссе Таллин - Нарва. Рейсовый автобус съехал с дороги и опрокинулся на бок.

В автобусе находились 53-летний водитель и трое пассажиров. Пострадавших нет, госпитализация никому не потребовалась. Спасатели помогли людям выбраться через люк в крыше. Предварительно, причиной аварии мог стать сильный боковой ветер в сочетании со сложными погодными условиями. Полиция ведет расследование.

#в стране и мире #Санкт-Петербург #эстония #Таллин #автобус #нарва
