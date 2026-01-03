Лукашенко категорически осудил атаку США на Венесуэлу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко осудил крупномасштабную военную операцию США против Венесуэлы. Об этом Белорусскому телеграфному агентству сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

«Президент Беларуси категорически осуждает акт американской агрессии против Венесуэлы», - заявила спикер.

По ее словам, Лукашенко совсем недавно высказывался на тему венесуэльского кризиса в интервью американским журналистам - в нем он предостерег Вашингтон, что в случае нападения на Каракас Америка получит «второй Вьетнам» (имеется в виду затяжной вооруженный конфликт во Вьетнаме в середине прошлого века - Прим. Ред.).

МИД РФ, в свою очередь, также выступил с осуждением ситуации в регионе, выразив солидарность с венесуэльским народом, и призвал незамедлительно внести ясность в ситуацию с похищением США лидера страны Николаса Мадуро.