Лукашенко категорически осудил атаку США на Венесуэлу

Пресс-секретарь белорусского лидера сообщила, что политик недавно предупреждал Штаты о негативных последствиях нападения на Каракас.
Тимур Юсупов 03-01-2026 16:40
© Фото: Сергей Булкин, РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко осудил крупномасштабную военную операцию США против Венесуэлы. Об этом Белорусскому телеграфному агентству сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

«Президент Беларуси категорически осуждает акт американской агрессии против Венесуэлы», - заявила спикер.

По ее словам, Лукашенко совсем недавно высказывался  на тему венесуэльского кризиса в интервью американским журналистам - в нем он предостерег Вашингтон, что в случае нападения на Каракас Америка получит «второй Вьетнам» (имеется в виду затяжной вооруженный конфликт во Вьетнаме в середине прошлого века - Прим. Ред.).

МИД РФ, в свою очередь, также выступил с осуждением ситуации в регионе, выразив солидарность с венесуэльским народом, и призвал незамедлительно внести ясность в ситуацию с похищением США лидера страны Николаса Мадуро.

