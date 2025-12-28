МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Эксперты рассказали, как подготовить автомобиль к поездкам в праздники

Начать нужно с проверки стеклоочистителей и фар.
Дима Иванов 03-01-2026 16:35
© Фото: IMAGO/Bernd MŠrz, www.imago-images.de, Global Look Press

Россиянам объяснили, как готовить автомобиль к поездке в праздники. Автоэксперты в комментарии RT рекомендовали начинать с проверки стеклоочистителей и фар, поскольку короткий зимний световой день и плохая видимость делают эти элементы критически важными для безопасности.

Щетки стеклоочистителей должны плотно прилегать к стеклу и не оставлять полос, потому что в долгой дороге даже незначительные разводы утомляют глаза и снижают концентрацию. Рекомендуется убедиться, что в бачке залита зимняя жидкость стеклоомывателя, поскольку летний состав или простая вода могут замерзнуть в бачке, шлангах или форсунках.

Даже легкая мутность фар снижает яркость света, а в плохую погоду или за городом, где нет других источников освещения, это особенно критично. Если свет кажется слабым или неровным, стоит заранее проверить регулировку. На случай редкого зимнего солнца полезно держать в салоне солнцезащитные очки, поскольку свет, отражаясь от снега, может сильно слепить.

При понижении температуры давление в шинах тоже снижается, а недостаточно накачанные колеса ухудшают управляемость автомобиля и увеличивают тормозной путь.

Перед поездкой стоит проверить аккумулятор: напряжение ниже 12,3 вольт при заглушенном двигателе может говорить о том, что батарее потребуется подзарядка.

В праздничные дни движение часто плотнее обычного, а «черный лед» на мостах и эстакадах создает ложное ощущение сухого асфальта. Поэтому важно соблюдать безопасную дистанцию, избегать резких маневров и помнить, что зимой предсказуемость важнее скорости.

В багажник рекомендуется положить теплые перчатки, фонарь, буксировочный трос и складную лопату. Ранее россиянам рассказали, можно ли украшать авто в новогодние праздники. 

#Автомобиль #Новый год #путешествия #автоэксперты
