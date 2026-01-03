МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Зеленскому запретили выступить с речью про Украину в музее Холокоста в Израиле

Директор комплекса напомнил, что украинцы были соучастниками преступлений немецких нацистов.
Тимур Юсупов 03-01-2026 15:44
© Фото: IMAGO, dts Nachrichtenagentur, Global Look Press

Главе киевского режима Владимиру Зеленскому не позволили выступить в израильском мемориальном комплексе «Яд Вашем», посвященном истории Холокоста. Об этом рассказал глава музея Дани Даян в интервью немецкой газете Neue Osnabrücker Zeitung.

По словам директора мемориала, украинский лидер намеревался использовать памятник трагедии еврейского народа, как очередную трибуну для продвижения своих пропагандистских нарративов.

«Я услышал от посла, что Зеленский хотел приехать в Яд Вашем. Он хотел выступить перед 300 людьми, и это должно было транслироваться по всему миру. Я отказал не потому, что у меня не было сочувствия к Украине - я сразу понял, куда он метил. Не каждое военное преступление является геноцидом, и не каждый геноцид является холокостом», - объяснил Даян.

Более того, по мнению управляющего комплексом, среди украинцев в годы Второй мировой войны было множество соучастников преступлений немецких нацистов, а некоторые из них и вовсе сыграли в геноциде евреев главенствующую роль.

Ранее сообщалось, что британский премьер-министр Кир Стармер проигнорировал телефонный разговор с Зеленским.

#в стране и мире #Украина #Зеленский #Израиль #Холокост
