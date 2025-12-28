Сальдо: неизвестные пытались попасть на военные объекты после теракта в Хорлах

В Херсонской области правоохранительные органы задержали группу лиц, которые под видом журналистов пытались проникнуть в воинские подразделения после теракта в Хорлах. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Владимир Сальдо рассказал, что сайт администрации и правительства атаковали - действия были направлены на то, чтобы сбить и запутать информацию.

«Вместе с этим сейчас правоохранительные органы задержали группу лиц, которая представлялась журналистами и пыталась попасть в воинские подразделения», - сказал глава региона.

По словам губернатора, цель попытки проникновения - дезинформировать мировую общественность и сделать отчет для кураторов. Сейчас с задержанными работают правоохранительные органы.

Ранее Сальдо рассказал, что количество вооружений, направленных ВСУ для удара по гостинице с гражданскими, хватило бы для уничтожения бункера.