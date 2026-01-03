МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Автоматика отключила линию «Ферросплавная-1» на ЗАЭС

Собственные нужды станции обеспечивает линия «Днепровская».
Дима Иванов 03-01-2026 15:38
© Фото: Dmytro Smolienko, Keystone Press Agency, Global Look Press

Действием защиты отключена линия «Ферросплавная-1» на Запорожской атомной электростанции. Собственные нужды ЗАЭС запитаны от линии 750 кВ «Днепровская».Об этом сообщили в официальном Telegram-канале станции.

Это не первый подобный инцидент. Линия «Ферросплавная-1» на 330 кВ неоднократно отключалась ранее, в том числе в 2025 году из-за огневого повреждения линии связи станция осталась без внешних источников и запитывалась от дизель-генераторов.

В декабре 2025 года линия была восстановлена после ремонта, обеспечив станции две внешние линии питания.

#в стране и мире #Запорожская АЭС #заэс #Ферросплавная-1
